"Барселона" победила "Наполи" и вышла в четвертьфинал ЛЧ
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первый матч между командами, который состоялся в Неаполе, завершился ничьей - 1:1.
В ответной игре "Барселону" вперед на 10-й минуте после углового вывел вперед Клеман Лангле. На 23-й минуте второй гол в ворота "Наполи" после эффектного прохода отправил Лионель Месси.
В конце первого тайма Луис Суарес реализовал пенальти и сделал счет разгромным.
"Наполи" перед свистком на перерыв сократил отставание усилиями Лоренцо Инсинье, который также забил с одиннадцатиметровой отметки.
"Барселона" победила "Наполи" 3:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с немецкой "Баварией".
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
8 августа
"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 3: 1
Голы: Лангле, 10, Месси, 23 Суарес, 45 + 1 (пен.) - Инсинье, 45 5 (пен.)
Первый матч - 1: 1
- 7 августа в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил мадридский "Реал" со счетом 2: 1 .
- В параллельном матче пятницы итальянский "Ювентус" вылетел от французского "Лиона" .
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