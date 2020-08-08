"Барселона" победила "Наполи" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

8 августа, 2020, 23:59

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" победила на своем поле итальянский "Наполи"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый матч между командами, который состоялся в Неаполе, завершился ничьей - 1:1.

В ответной игре "Барселону" вперед на 10-й минуте после углового вывел вперед Клеман Лангле. На 23-й минуте второй гол в ворота "Наполи" после эффектного прохода отправил Лионель Месси.

В конце первого тайма Луис Суарес реализовал пенальти и сделал счет разгромным.

"Наполи" перед свистком на перерыв сократил отставание усилиями Лоренцо Инсинье, который также забил с одиннадцатиметровой отметки.

"Барселона" победила "Наполи" 3:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с немецкой "Баварией".

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

8 августа

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 3: 1

Голы: Лангле, 10, Месси, 23 Суарес, 45 + 1 (пен.) - Инсинье, 45 5 (пен.)

Первый матч - 1: 1

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