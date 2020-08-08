"Ювентус" сенсационно вылетел от "Лиона" в Лиге чемпионов

8 августа, 2020, 00:02

Итальянский "Ювентус" вылетел от французского "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В первом матче французы победили "Юве" со счетом 1:0. В сегодняшнем матче "Лион" проиграл со счетом 2:1, но благодаря голу на выезде проходит в следующий раунд.

В четвертьфинале команда Руди Гарсии сыграет против английского "Манчестер Сити", который прошел мадридский "Реал" (4:2 по сумме двух матчей).

Лига чемпионов

1/8 финала

7 августа, пятница

"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция) 2:1 (первый матч 0:1)

Голы: Роналду, 43 (пен.), 60 - Деппа, 12 (пен.)

7 августа в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил мадридский "Реал" со счетом 2:1 .