"Ювентус" сенсационно вылетел от "Лиона" в Лиге чемпионов
8 августа, 2020, 00:02
Итальянский "Ювентус" вылетел от французского "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В первом матче французы победили "Юве" со счетом 1:0. В сегодняшнем матче "Лион" проиграл со счетом 2:1, но благодаря голу на выезде проходит в следующий раунд.
В четвертьфинале команда Руди Гарсии сыграет против английского "Манчестер Сити", который прошел мадридский "Реал" (4:2 по сумме двух матчей).
Лига чемпионов
1/8 финала
7 августа, пятница
"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция) 2:1 (первый матч 0:1)
Голы: Роналду, 43 (пен.), 60 - Деппа, 12 (пен.)
- 7 августа в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил мадридский "Реал" со счетом 2:1 .
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