 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ювентус" сенсационно вылетел от "Лиона" в Лиге чемпионов

"Ювентус" сенсационно вылетел от "Лиона" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Итальянский "Ювентус" вылетел от французского "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В первом матче французы победили "Юве" со счетом 1:0. В сегодняшнем матче "Лион" проиграл со счетом 2:1, но благодаря голу на выезде проходит в следующий раунд.

В четвертьфинале команда Руди Гарсии сыграет против английского "Манчестер Сити", который прошел мадридский "Реал" (4:2 по сумме двух матчей).

Лига чемпионов

1/8 финала

7 августа, пятница

"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция) 2:1 (первый матч 0:1)

Голы: Роналду, 43 (пен.), 60 - Деппа, 12 (пен.)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 августа, 2020 суббота

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать