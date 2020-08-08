 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКапитан судна, перевозившего селитру, назвал вероятную причину взрыва в Бейруте

Капитан судна, перевозившего селитру, назвал вероятную причину взрыва в Бейруте


фото: Reuters
Бывший капитан судна, перевозившего селитру, заявил, что причиной взрыва в порту Бейрута мог стать поджог

Об этом сообщает российское издание РБК.

По словам бывшего капитана судна Бориса Прокашева, сама по себе селитра взорваться не могла.

"Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор", - сказал Прокашев.

Он добавил, что селитра сохранялась герметично, и воздух и вода не попадали внутрь упаковки.

"Дело в том, что селитра находилась в двух мешках - герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок - полипропиленовый, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков", - отметил Прокашев .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 августа, 2020 суббота

больше новостей

8 августа, 2020 суббота

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать