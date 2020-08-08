Капитан судна, перевозившего селитру, назвал вероятную причину взрыва в Бейруте
Об этом сообщает российское издание РБК.
По словам бывшего капитана судна Бориса Прокашева, сама по себе селитра взорваться не могла.
"Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор", - сказал Прокашев.
Он добавил, что селитра сохранялась герметично, и воздух и вода не попадали внутрь упаковки.
"Дело в том, что селитра находилась в двух мешках - герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок - полипропиленовый, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков", - отметил Прокашев .
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
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