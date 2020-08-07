Зеленский прокомментировал назначение чиновника времен МВД Януковича Татарова в ОПУ
Об этом Владимир Зеленский заявил в Марьинке во время разговора с журналистами, передает Еспресо.TV.
Журналисты спросили Зеленского, почему так много назначений из старых кадров и рассматривает президент заместителя министра внутренних дел времен Януковича Олега Татарова, назначенного в ОПУ как замену Арсена Авакова в МВД.
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Зеленский назвал тезис о возможности назначения Татарова главой МВД выдумками.
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"Вы в целом говорили о заместителе главы председателя Офиса, об одном человеке. Что касается этого человека... Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. мне кажется, что это не справедливо: всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы так сказать, со старой власти ", - прокомментировал Зеленский.
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