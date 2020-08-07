7 августа, 2020, 13:56

Семьи Небесной Сотни назвали назначение подопечного министра внутренних дел времен Майдана Захарченко Олега Татарова утверждением пророссийского реванша

Соответствующее заявление общественное объединение "Семьи Небесной Сотни" опубликовало в Fcebook.

В органзации назвали назначение Олега Татарова заместителем председателя Офиса президента "очередным пробивкой морального дна властью".

"Это еще раз свидетельствует пренебрежение к европейским демократическим ценностям, Законов Украины и Достоинства", - говорится в заявлении семей Небесной Сотни.

"Назначение на должность заместителя председателя Офиса президента Украины соратника Захарченко Олега Татарова, человека, который в течение Революции Достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии времен Януковича", - подчеркнули в организации.

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Среди других действий власти, семьи Небесной Сотни назвали реваншем включение в списки обмена с Россией лиц, подозреваемых в совершении преступлений во время Революции Достоинства и по которым не было вынесено судебных приговоров, и тех, которые не отбыли определенного судом наказания.

"Семьи" назвали реваншем возвращение в Украину и широкую популяризацию в медийном пространстве "украинофобов Лукаш, Портнова, назначение на должность первого заместителя директора ГБР А.Бабикова - человека, который представлял в судах интересы режима Януковича, возвращение в стены Генеральной прокуратуры Пискуна, откровенное преследование правоохранительными органами волонтеров и общественных деятелей, политические репрессии".

"Назначение О.Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших и участников Революции Достоинства, считаем надругательством над памятью наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал в 2013-2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины, память Героев, отдавших свою жизнь за цивилизационный выбор украинской нации. Уже больше года команда Зеленского демонстрирует равнодушие и пренебрежение требованиями общественности ", - отметили в ОО "Семьи Небесной Сотни".

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