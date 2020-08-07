 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыборы в Беларуси: явка за три дня досрочного голосования составила почти 22,5%, - ЦИК

Выборы в Беларуси: явка за три дня досрочного голосования составила почти 22,5%, - ЦИК


фото: reuters
За три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 22,47%

Об этом свидетельствуют данные комиссии .

За три дня всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка - в Минске:

  • Брестская область - 20,45%
  • Витебская область - 21,18%
  • Гомельская область - 30,22%
  • Гродненская область - 20,05%
  • Минская область - 20,84%
  • Могилевская область - 26,14%
  • Минск - 18,89%.

Досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится до 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официальной датой проведения выборов назначен 9 августа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать