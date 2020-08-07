Выборы в Беларуси: явка за три дня досрочного голосования составила почти 22,5%, - ЦИК

7 августа, 2020, 13:38

За три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 22,47%

Об этом свидетельствуют данные комиссии .

За три дня всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка - в Минске:

Брестская область - 20,45%

Витебская область - 21,18%

Гомельская область - 30,22%

Гродненская область - 20,05%

Минская область - 20,84%

Могилевская область - 26,14%

Минск - 18,89%.

Досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится до 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официальной датой проведения выборов назначен 9 августа.

Напомним, в первый день досрочного голосования явка составила 4,98% .

По два дня явка составила 12,75%.