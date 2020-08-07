Выборы в Беларуси: явка за три дня досрочного голосования составила почти 22,5%, - ЦИК
7 августа, 2020, 13:38
За три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 22,47%
Об этом свидетельствуют данные комиссии .
За три дня всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка - в Минске:
- Брестская область - 20,45%
- Витебская область - 21,18%
- Гомельская область - 30,22%
- Гродненская область - 20,05%
- Минская область - 20,84%
- Могилевская область - 26,14%
- Минск - 18,89%.
Досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится до 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официальной датой проведения выборов назначен 9 августа.
- Напомним, в первый день досрочного голосования явка составила 4,98% .
- По два дня явка составила 12,75%.
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