Выборы в Беларуси: задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня

7 августа, 2020, 11:22

На избирательном участке во время президентских выборов в Беларуси задержан начальник штаба кандидата Сергея Черечня Николай Лысенков

Об этом рассказал сам кандидат в комментарии TUT.by.

"Его милиция забрала с избирательного участка округа, где Лысенков был наблюдателем. По-моему, ему сейчас инкриминируют статью "Организация несанкционированного массового мероприятия", но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся", - рассказал Черечень.

На видео, которое опубликовала команда Черечня, видно, что к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении него начат административный процесс и он должен проехать в отделение для проверки.

Напомним, около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Впоследствии, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили .