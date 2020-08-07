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Espreso.tvОбществоВыборы в Беларуси: задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня

Выборы в Беларуси: задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня


фото: reuters
На избирательном участке во время президентских выборов в Беларуси задержан начальник штаба кандидата Сергея Черечня Николай Лысенков

Об этом рассказал сам кандидат в комментарии TUT.by.

"Его милиция забрала с избирательного участка округа, где Лысенков был наблюдателем. По-моему, ему сейчас инкриминируют статью "Организация несанкционированного массового мероприятия", но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся", - рассказал Черечень.

На видео, которое опубликовала команда Черечня, видно, что к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении него начат административный процесс и он должен проехать в отделение для проверки.

  • Напомним, около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановской.
  • Впоследствии, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили .

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