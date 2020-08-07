Выборы в Беларуси: задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня
7 августа, 2020, 11:22
На избирательном участке во время президентских выборов в Беларуси задержан начальник штаба кандидата Сергея Черечня Николай Лысенков
Об этом рассказал сам кандидат в комментарии TUT.by.
"Его милиция забрала с избирательного участка округа, где Лысенков был наблюдателем. По-моему, ему сейчас инкриминируют статью "Организация несанкционированного массового мероприятия", но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся", - рассказал Черечень.
На видео, которое опубликовала команда Черечня, видно, что к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении него начат административный процесс и он должен проехать в отделение для проверки.
- Напомним, около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановской.
- Впоследствии, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-