Во Львове рассказали, как будет происходить обучение с 1 сентября

7 августа, 2020, 11:47

Рассматривают вариант смешанного обучения

Эпидемиологическая ситуация во Львове позволяет открыть заведения среднего образования, поэтому педагоги города готовятся к новому учебному году. Но одновременно учителей готовят к дистанционной работе в случае усиления эпидемии, также рассматривают вариант смешанного обучения: когда часть класса будет учиться в школе, а часть - дистанционно.

Об этом сообщила руководитель городского управления образования Зоряна Довганык, передает "Еспресо.Запад".

"1-е сентября будут в обычном для Львова режиме - а у нас отменены линейки. То есть это все будет нетрадиционно и креативно. Эпидситуация во Львове позволяет открыть заведения среднего образования, поэтому мы готовимся к началу нового учебного года. Пока неизвестно, какая ситуация будет в дальнейшем, поэтому мы учим учителей, чтобы они могли продолжать работать дистанционно ", - отметила Зоряна Довганык.

По ее словам, дети и учителя будут носить в школах маски - как это предусмотрено рекомендациями государственного санитарного врача. Однако речь идет лишь о времени между уроками. Зато во время учебы маски не являются обязательными. Обеспечивать детей средствами личной защиты будет учебное заведение.

"Ученики должны приходить в школу в масках, соблюдая карантинные нормы. Во время уроков можно их использовать - на перерыве. Педагоги также должны быть в масках, но не во время урока. Кроме того, будет происходить температурный скрининг педагогов и опроса детей по состояния их здоровья ", - добавила она.

Также педагог отметила, что пока о разделе классов на группы не идет, однако в случае ухудшения ситуации во Львове, школы готовы и к такому сценарию: "Будем думать, каким образом разделить класс на 2 группы и проводить обучение смешанно: 1 группа - в классе , другая - дистанционно, или же поочередно ".