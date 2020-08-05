Средства защиты и занятия на открытом воздухе: МОН обнародовало рекомендации для работы школ с 1 сентября

5 августа, 2020, 18:00

С 1 сентября в школах Украины необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства образования и науки.

"С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ, во время образовательного процесса в учреждениях необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений.

До старта учебного года основателям заведений рекомендовано:

- обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;

- оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;

- создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Чтобы создать условия для дистанцирования, в частности рекомендуется:

- открыть несколько входов в здание,

- увеличить расстояние между партами,

- использовать разметку на полу для организованного движения коридорами,

- выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся,

- использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения,

- при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе,

- установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения МОН рекомендует закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений, как то проведение утреннего круга.

МОН рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность менять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень усвоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце учебного года 2019/2020, и определить необходимость повторно изучать этот материал. Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.

Работа групп продленного дня и внешкольных занятий должна так же быть организована с учетом временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мероприятиям в учебных заведениях.

Напомним, ранее Минздрав обнародовало временные рекомендации для учебных заведений. Министерство здравоохранения позволило школьникам и студентам во время занятий находиться без масок, но при передвижении по коридорам ношение масок обязательна.

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