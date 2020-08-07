Укрзализныця возобновит курсирование еще 14 региональных поездов

7 августа, 2020, 16:50

Укрзализныця возобновит курсирование 14 региональных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки. Так, назначено курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог", - говорится в сообщении.

В частности, по региональной филиала "Южная железная дорога" с 7 августа восстановят следования ежедневные пригородные поезда №6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка (18: 40-21: 44) и №6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский (06: 09-09: 29) .

По региональному филиалу "Одесская железная дорога" с 7 августа восстановят курсирование пригородных поезда №6632 Гайворон - Винница (00: 58-06: 25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и №6631 Винница - Гайворон (18: 20-23 47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям). С 10 августа восстановят следования ежедневные поезда №6704 Херсон - Снигиревка (20: 20-21: 25) и №6703 Снигиревка - Херсон (22: 30-23:50).

По региональном филиале "Донецкая железная дорога" с 10 июня возобновят курсирование ежедневные пригородные поезда №6502 и №6504 сообщением Попасная - Северск, а также №6501 и №6503 сообщением Северск - Попасная. Также восстановят ежедневное курсирование поезда №6955 и 6957 Волноваха - Камыш-Заря, а также №6956 и №6958 Коми-Заря - Волноваха.

Напомним, Укрзализныця возобновила продажу билетов на 100% мест в региональных поездах с 7 августа.

С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.

С 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.

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