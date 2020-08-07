Украина третий день подряд бьет антирекорды по COVID-19: на протяжении суток - 1453 заражения и 33 умерших

7 августа, 2020, 09:18

По состоянию на утро пятницы, 7 августа, в Украине зафиксировано 78 261 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1852 - летальные, 43 055 человек выздоровели

Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины .

В течение дня 6 августа было зафиксировано 1453 новых случая коронавируса, 33 пациента умерли, 531 - поправился.

По данным Минздрава, в регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 2932 случая;

Волынская область - 4162 случая;

Днепропетровская область - 1508 случаев;

Донецкая область - 945 случаев;

Житомирская область - 2064 случая;

Закарпатская область - 5615 случаев;

Запорожская область - 895 случаев;

Ивано-Франковская область - 5426 случаев;

Кировоградская область - 714 случаев;

г. Киев - 9178 случаев;

Киевская область - 4058 случаев;

Львовская область - 10 572 случая;

Луганская область - 146 случаев;

Николаевская область - 682 случая;

Одесская область - 3904 случая;

Полтавская область - 489 случаев;

Ривненская область - 6638 случаев;

Сумская область - 636 случаев;

Тернопольская область - 3212 случаев;

Харьковская область - 4527 случаев;

Херсонская область - 255 случаев;

Хмельницкая область - 1286 случаев;

Черновицкая область - 6477 случаев;

Черкасская область - 975 случаев;

Черниговская область - 965 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа 2020 в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, 4 августа в Украине коронавируса заразилась 1271 человек , что было рекордом на тот момент, но уже 5 августа было установлено новый суточный рекорд - 1318 заражений .

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