Украина третий день подряд бьет антирекорды по COVID-19: на протяжении суток - 1453 заражения и 33 умерших
Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины .
В течение дня 6 августа было зафиксировано 1453 новых случая коронавируса, 33 пациента умерли, 531 - поправился.
По данным Минздрава, в регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 2932 случая;
Волынская область - 4162 случая;
Днепропетровская область - 1508 случаев;
Донецкая область - 945 случаев;
Житомирская область - 2064 случая;
Закарпатская область - 5615 случаев;
Запорожская область - 895 случаев;
Ивано-Франковская область - 5426 случаев;
Кировоградская область - 714 случаев;
г. Киев - 9178 случаев;
Киевская область - 4058 случаев;
Львовская область - 10 572 случая;
Луганская область - 146 случаев;
Николаевская область - 682 случая;
Одесская область - 3904 случая;
Полтавская область - 489 случаев;
Ривненская область - 6638 случаев;
Сумская область - 636 случаев;
Тернопольская область - 3212 случаев;
Харьковская область - 4527 случаев;
Херсонская область - 255 случаев;
Хмельницкая область - 1286 случаев;
Черновицкая область - 6477 случаев;
Черкасская область - 975 случаев;
Черниговская область - 965 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа 2020 в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщения о подозрении на COVID-19.
- Напомним, 4 августа в Украине коронавируса заразилась 1271 человек , что было рекордом на тот момент, но уже 5 августа было установлено новый суточный рекорд - 1318 заражений .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-