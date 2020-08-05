В Украине в течение суток коронавирусом заразилась 1271 человек, всего - более 75 тыс. заражений
5 августа, 2020, 08:59
По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине зафиксировано 75 490 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1788 - летальные, 41527 человек выздоровели
Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины .
В течение суток 4 августа было зафиксировано 1271 новый случай коронавируса, 24 пациента умерли, 914 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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