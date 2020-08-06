В Украине - новый рекорд заболеваемости коронавирусом: в течение суток 1318 человек заразились, 31 человек умер
6 августа, 2020, 09:09
По состоянию на утро среды, 6 августа, в Украине зафиксировано 76 808 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1819 - летальные, 42524 человека выздоровели
Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины .
За сутки 5 августа были зафиксированы 1318 новых случаев коронавируса, 31 пациент умер, 997 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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