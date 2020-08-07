Украина готова дать воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым: медикаментами, едой и так далее", - сказал Шмыгаль.
При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду оккупантам, их войскам, для нужд военных баз.
Он отметил, что сейчас технически невозможно подать воду из Днепра в Крым.
"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - сказал Шмыгаль.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что воду в Крым нельзя подавать даже в обмен на освобождение людей, поскольку на полуострове неисчерпаемый потенциал для пополнения "обменного фонда".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Крыму нет проблем с водой для населения.
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