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Espreso.tvОбществоУкраина готова дать воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль

Украина готова дать воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность подачи пресной воды с материковой части в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым: медикаментами, едой и так далее", - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду оккупантам, их войскам, для нужд военных баз.

Он отметил, что сейчас технически невозможно подать воду из Днепра в Крым.

"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - сказал Шмыгаль.

  • Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что воду в Крым нельзя подавать даже в обмен на освобождение людей, поскольку на полуострове неисчерпаемый потенциал для пополнения "обменного фонда".
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Крыму нет проблем с водой для населения.

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