Воду в аннексированный Крым нельзя подавать даже в обмен на освобождение пленных, - Кулеба

3 июля, 2020, 16:36

Воду в Крым нельзя подавать даже в обмен на освобождение людей, поскольку на полуострове неисчерпаемый потенциал для пополнения "обменного фонда"

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из каналов, передает Укринформ.

"Кремль никогда не ставил задачу обмен людей на людей. То есть люди всегда сопровождают определенные политические и экономические договоренности основные, с тем условием, что Кремль выставляет. Что касается ситуации с водой, понимаете, проблема же главная в чем заключается, в том, что в Крыму фактически неисчерпаемый потенциал для пополнения так называемого обменного фонда. Кремль удерживает 130 человек практически завтра он всех отпустит за воду, а послезавтра он наберет 500 человек, и, воду снова отключать? То есть, на мой взгляд, это не вариант. Люди должны обмениваться на людей, политические и экономические договоренности должны идти отдельно ", - отметил он.