 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКогда в Крыму будет украинская промышленность, там будет и вода, - Данилов

Когда в Крыму будет украинская промышленность, там будет и вода, - Данилов

В Крыму нет проблем с водой для населения

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть", передает РБК-Украина.

Данилов сказал, что на полуострове достаточно воды для населения

"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода", - отметил он.

  • Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что воду в Крым нельзя подавать даже в обмен на освобождение людей, поскольку на полуострове неисчерпаемый потенциал для пополнения "обменного фонда".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

10 июля, 2020 пятница

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать