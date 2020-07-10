Когда в Крыму будет украинская промышленность, там будет и вода, - Данилов

10 июля, 2020, 09:02

В Крыму нет проблем с водой для населения

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть", передает РБК-Украина.

Данилов сказал, что на полуострове достаточно воды для населения

"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода", - отметил он.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что воду в Крым нельзя подавать даже в обмен на освобождение людей, поскольку на полуострове неисчерпаемый потенциал для пополнения "обменного фонда".