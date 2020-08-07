"Шахтер" нашел нового футболиста в чемпионате Португалии по футболу

7 августа, 2020, 12:50

Полузащитник португальской "Браги" Фабио Мартинш может перейти в донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает Record.

27-летний португалец выступает на позиции левого вингера, но также имеет опыт выступлений на правом фланге, а также центральным атакующим полузащитником.

Прошлый сезон Фабио Мартинш провел в аренде в "Фамаликани" и помог команде завершить сезон на шестой строчке высшего португальского дивизиона. На счету хавбека 29 матчей, 12 голов и 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 3,2 млн евро.

5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

6 августа стало известно, что в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля" .