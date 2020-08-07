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Espreso.tvСпорт"Шахтер" нашел нового футболиста в чемпионате Португалии по футболу

"Шахтер" нашел нового футболиста в чемпионате Португалии по футболу


фото: Getty Images
Полузащитник португальской "Браги" Фабио Мартинш может перейти в донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает Record.

27-летний португалец выступает на позиции левого вингера, но также имеет опыт выступлений на правом фланге, а также центральным атакующим полузащитником.

Прошлый сезон Фабио Мартинш провел в аренде в "Фамаликани" и помог команде завершить сезон на шестой строчке высшего португальского дивизиона. На счету хавбека 29 матчей, 12 голов и 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 3,2 млн евро.

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