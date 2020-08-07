Минздрав: Девять областей Украины не готовы ослабить карантин

7 августа, 2020, 21:10

По состоянию на 7 августа карантинные меры в Украине не готовы ослабить Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области

Соответствующие данные обнародованы на сайте Минздрава.

По состоянию на 7 августа карантин не готовы смягчать девять областей:

- Волынская область (выявление 15,84% при норме меньше 11);

- Житомирская область (выявление 13,06%);

- Ивано-Франковская область (выявление 18,78% и динамика 24,81% при норме меньше 10);

- Николаевская область (динамика 41,80%)

- Одесская область (динамика 33,14%);

- Ривненская область (выявление 15,56%);

- Харьковская область (выявление 16,15% и динамика 36,71%);

- Черновицкая область (загруженность коек 55,88% при норме менее 50%, выявление 19,28% и динамика 48,43%);

- Черниговская область (выявление 11,32%).

Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%;

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мер в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается вне очереди и принимает решение об усилении противоэпидемических мер с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

3 августа в Украине вступили в силу новые правила карантина. Украина разделена на четыре зоны по уровню распространения COVID-19.

В Минздраве заявили, что информация о зонировании, опубликованная Центром общественного здоровья, в соответствии с которой Харьков оказался в "красной" зоне, а Луцк и Тернополь - наоборот попали из "красной" в "оранжевую" и "зеленую" - недействительна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb