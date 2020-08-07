Коронавирус на Львовщине: за сутки подтверждено 11 смертей

7 августа, 2020, 09:57

За минувшие сутки еще у 152 человек на Львовщине обнаружили коронавирус

На утро 7 августа во Львове и Львовской области подтверждено 10572 случая инфицирования коронавируса, из них 294 - летальные (11 человек умерли за последние сутки). Если за сутки в Украине 33 человека умерли от COVID-19, то треть из них на Львовщине (11 летальных случаев). За вчера в области лабораторные центры провели 1415 ПЦР-тестов, 152 из которых - положительные, сообщает "Еспресо. Запад".

Среди новых больных 64 львовяне, остальные - жители сел и городов области. Довольно много людей ожидают результатов своего ПЦР-теста. Так, утром в холодильнике своей очереди ждут 1745 проб.

Активных больных Львовщине сейчас 7456 человек. Вместе с тем болезнь уже преодолели 2822 пациенты, в том числе 87 человек выздоровели за последние сутки.

Львовщина и в дальнейшем входит в тройку областей с наибольшим количеством новых заражений COVID-19. Нынешний показатель по сравнению с вчерашним (+197 положительных результатов в сутки), немного меньше. Следовательно, по данным Минздрава, Львовщину в антирейтинге за последние сутки опережает Киев, где прибавилось 186 больных за сутки, и Одесская область (+156 новых случаев).

Напомним, вчера с рабочим визитом во Львове побывал министр здравоохранения Максим Степанов. Он, среди прочего, назвал ячейки , где чаще всего можно заразиться коронавирусом.

Добавим, по Украине за сутки зафиксировано 1453 новых случая коронавируса.