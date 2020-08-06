Транспорт и церкви: Степанов назвал очаги, где чаще всего можно заразиться коронавирусом

6 августа, 2020, 18:02

Максим Степанов, находясь с рабочим визитом на Львовщине, рассказал о некоторых очагах, где чаще всего можно заразиться коронавирусом

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

"Львовщина остается лидером по коронавируснойя инфекции в Украине, - заметил Степанов. За четыре месяца его передача не изменилась. Он как передавался воздушно-капельным путем, так и передается. Поэтому выполнение четких правил и наших рекомендаций по маскам, дистанции и пользованиюя антисептиками существенно снижает риск инфицирования. На сегодня Львовская область соответствует всем показателям".

Кроме того Максим Степанов рассказал о некоторых очагах, где чаще всего можно заразиться коронавирусом. По словам чиновника, согласно эпидемиологическим расследованиями, одни из самых распространенных мест - транспорт и церкви. Он призвал заботиться о своем здоровье и исправлять ситуацию, где это нужно.