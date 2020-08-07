АМПУ подтвердила хранения 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры в порту "Южный" в Одесской области, но опровергла несоблюдение правил безопасности

7 августа, 2020, 11:40

7 августа в Администрации морских портов Украины подтвердили хранение аммиачной селитры в "Южном" на причалах 1 и 2

Об этом сообщается на сайте АМПУ.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на одном из причалов порта Южный край неба хранится 10 тыс. тонн аммиачной селитры. Администрация морского порта Южный официально опровергает эту информацию, потому что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В АМПУ подчеркнули, что в порту "Южный" сохраняется не 10, а 9,6 т аммиачной селитры.

Аммиачная селитра расфасована и находится в биг-бегах на причалах порта № 1 и 2.

"В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований. Перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международных морских правил перевозки опасных грузов. Опасность представляет перегрузка аммиачной селитры насыпом. Однако такой способ перевалки в порту Южный никогда не применялся", - пояснили в АМПУ.

Напомним, 5 августа глава общественной организации "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко на базе источников судебных постановлений по арестованному грузу взрывоопасной селитры предположил, что та до сих пор может находиться на территории порта.

На следующий день в администрации Николаевского морского порта отметили, что селитру вывезли с территории в начале 2019 года.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо