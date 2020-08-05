Как в Бейруте: в Николаевском порту в течение двух лет сохраняют арестованный груз аммиачной селитры, - активист

5 августа, 2020, 19:20

По словам активиста, в Николаевском порту 2 года на хранении лежит 3200 тонн просроченной аммиачной селитры - больше, чем взорвалось в Бейруте 4 августа

Об этом сообщил глава общественной организации "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко в Facebook.

Активист отметил, что в 2018 году в Николаев прибыл груз с аммиачной селитрой, который арестовали за "просроченность" товара.

"18.09.2018 года судно Тузла с 3200 тоннами "просроченной" селитры зашло в Николаевский морской порт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Кроме этого, экоинспекция обратилась в госпотреб службу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту. Что обращает на себя внимание - объемы груза (селитра) даже больше (!!!), чем взлетело в воздух вчера в порту Бейрута", - заявил Сенченко.

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Активист отметил, что груз из порта никуда не переносили.

Сначала было открыто уголовное производство, вносимое в ЕРДР по номеру № 12018000000000576.

В нем СБУ отметила: "Досудебным расследованием установлено, что 18 сентября 2018 года в пункте пропуска через государственную границу Украины "Николаевский морской торговый порт" было оформлено прибытие судна "Тузла" (флаг о.Кука) с грузом, селитра аммиачная, количеством 3, 2 тыс. тонн. Отправитель товара Казахстан. После перемещения железнодорожным транспортом был погружен на судно в порту Поти, Грузия. 20.09.2018 в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря (далее Инспекция) поступила информация о ввозе на территорию Украины через пункт пропуска Николаевский морской торговый порт удобрений, срок годности которых истек ".

Затем, следственные органы проводили осмотр арестованного товара и утверждали, что неустановленные лица компании-экспедитора пытались предоставить "товарный вид" грузу, чтобы выпустить его в свободное обращение на территории Украины.

"06.11.2018 на территории 12 причала ГП "Николаевский морской торговый порт" проведен осмотр, во время которого обнаружено брезентовые мешки типа биг-бег с сыпучим веществом в форме шариков белой формы, согласно информации, содержащейся на упаковочной таре является селитрой аммиачной" , - говорится в постановлении Шевченковского суда от 29 ноября 2018 года.

"По состоянию на январь 2019 года, арестованные 3200 тонн селитры находились на том же 12 причале ГП "Николаевский морской торговый порт", - отмечает Сенченко со ссылкой на постановление Киевского апелляционного суда от 28 января, которым сохранялся арест селитры в порту.

А в феврале 2019 Печерский суд Киева отказал в снятии ареста на имущество.

"Других решений суда, где бы говорилось об этой арестованной селитре, в Едином реестре судебных решений нет, исходя из этого, она должна находиться там, где ее и оставили - на 12 причале Николаевского морского торгового порта", - отметил активист.