Николаевский морской порт опроверг информацию о хранении аммиачной селитры

6 августа, 2020, 14:05

В администрации Николаевского морского порта отметили, что селитру вывезли с территории в начале 2019 года

Об этом сообщается на сайте Николаевского морского торгового порта.

"Действительно, в сентябре 2018 судно" ТУЗЛА "прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной в биг-бегах весом по 500 кг. Выгрузка судна осуществлялось на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 силами частной стивидорной компании. в соответствии с генеральным акта от 21.09.2018 всего с судна выгружено 6422 биг-бега селитры аммиачной общим весом брутто 3217,4 тонн ", - пояснили в порту.

В то же время, там заявили, что весь груз аммиачной селитры вывезли с территории порта в начале 2019 года.

"В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с т / х" ТУЗЛА ", в порту отсутствуют", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, 5 августа председатель общественной организации "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко на базе источников судебных постановлений по арестованного груза взрывоопасной селитры предположил, что и до сих пор может находиться на территории порта.

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