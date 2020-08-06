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Espreso.tvСпортВсе очень довольны новым тренером, - футболист "Динамо" о Луческу

Все очень довольны новым тренером, - футболист "Динамо" о Луческу


фото: fcdynamo.kiev.ua
У защитника "Динамо" Константин Вивчаренко сложилось хорошее впечатление от тренировок под руководством Мирчи Луческу

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

18-летний защитник признался, что сейчас команда работает над тактикой.

"Впечатления от тренировочного процесса очень хорошие. Команду возглавил известный для всех тренер. Сейчас много работаем над тактикой. Утренние тренировки больше посвящены тактическим действиям, а вечером переносим это на поле, отрабатываем в игре удержание мяча и другие задачи. В общем, тренировочный процесс всем нравится, все очень довольны новым тренером. Думаю, что с новым тренером придут и новые победы", - сказал Константин Вивчаренко.

Левый защитник выступает за молодежный состав киевлян, но сейчас тренируется вместе с основой под руководством Мирчи Луческку.

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