Луческу закрыл футболистов "Динамо" на тренировочной базе

5 августа, 2020, 11:21

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу из-за интенсивной подготовки к новому сезону заставил футболистов ночевать на тренировочной базе в Конча-Заспе

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

4 августа команда после вечерней тренировки осталась ночевать на базе. Сегодня в 10:30 футболисты "Динамо" провели утреннюю тренировку. Перед вечерним занятием Мирча Луческу проведет теоретическую работу с игроками.

75-летний румын дебютирует на посту главного тренера "Динамо" 7 августа, когда киевляне проведут контрольный матч против "Вереса".

4 августа стало известно, что "Динамо" сыграет первый матч под руководством румынского тренера Мирчи Луческу 7 августа против "Вереса".

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