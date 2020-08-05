 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛуческу закрыл футболистов "Динамо" на тренировочной базе

Луческу закрыл футболистов "Динамо" на тренировочной базе


фото: fcdynamo.kiev.ua
Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу из-за интенсивной подготовки к новому сезону заставил футболистов ночевать на тренировочной базе в Конча-Заспе

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

4 августа команда после вечерней тренировки осталась ночевать на базе. Сегодня в 10:30 футболисты "Динамо" провели утреннюю тренировку. Перед вечерним занятием Мирча Луческу проведет теоретическую работу с игроками.

75-летний румын дебютирует на посту главного тренера "Динамо" 7 августа, когда киевляне проведут контрольный матч против "Вереса".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать