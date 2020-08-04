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Espreso.tvСпортСтало известно, когда Луческу дебютирует на посту главного тренера "Динамо"

Стало известно, когда Луческу дебютирует на посту главного тренера "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" сыграет первый матч под руководством румынского тренера Мирчи Луческу 7 августа против "Вереса"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Контрольная игра состоится 7 августа на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе. Этот матч станет первым для Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян.

"Динамо" начало подготовку к сезону-2020/21 30 июля. Для "Вереса" спарринг с киевлянами станет одним из этапов подготовки к стыковым матчам за место в первой лиге.

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