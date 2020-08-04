Стало известно, когда Луческу дебютирует на посту главного тренера "Динамо"

4 августа, 2020, 12:12

"Динамо" сыграет первый матч под руководством румынского тренера Мирчи Луческу 7 августа против "Вереса"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Контрольная игра состоится 7 августа на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе. Этот матч станет первым для Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян.

"Динамо" начало подготовку к сезону-2020/21 30 июля. Для "Вереса" спарринг с киевлянами станет одним из этапов подготовки к стыковым матчам за место в первой лиге.

30 июля новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в его тренерский штаб войдут Олег Гусев , Огнен Вукоевич и Диего Лонго.

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