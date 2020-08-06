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Espreso.tvМирВ Минске задержали диджеев, включивших на провластном концерте песню в поддержку оппозиции

В Минске задержали диджеев, включивших на провластном концерте песню в поддержку оппозиции


фото: Радіо Свобода
В Минске сотрудников Государственного дворца молодежи Кирилла Галанова и Влада Соколовского, которые на концерте ко Дню железнодорожных войск включили песню Виктора Цоя "Перемен", задержали правоохранители

Об этом сообщает Белсат TV.

Галанов заметил, что они понимают, что во дворце молодежи работают последний день. О том, что придется работать на концерте, узнали только утром. Галанов и Соколовский были с белыми браслетами, которые сейчас стали символом белорусской оппозиции.

В Киевском сквере власть проводила День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, которые объединились в один оппозиционный штаб, пришли в сквер.

Люди собрались, несмотря на отмену митинга Тихановской, который должен был состояться в расположенном неподалеку парке Дружбы. Решение отменить митинг было принято штабом из-за того, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвященный Дню железнодорожных войск.

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