В Минске задержали диджеев, включивших на провластном концерте песню в поддержку оппозиции

6 августа, 2020, 22:27

В Минске сотрудников Государственного дворца молодежи Кирилла Галанова и Влада Соколовского, которые на концерте ко Дню железнодорожных войск включили песню Виктора Цоя "Перемен", задержали правоохранители

Об этом сообщает Белсат TV.

Галанов заметил, что они понимают, что во дворце молодежи работают последний день. О том, что придется работать на концерте, узнали только утром. Галанов и Соколовский были с белыми браслетами, которые сейчас стали символом белорусской оппозиции.

Затрыманыя дыджэи, якия ўключыли «Перемен» в Киеўским скверы!

Дзе яны сейчас - невядома. pic.twitter.com/4HW3FRQU5G - Белсат TV (@Belsat_TV) August 6, 2020 В Минске в Киевском сквере, где проходит праздник для детей, и куда должна придти Светлана Тизановская, два парня - участника мероприятия Владислав и Кирилл, включили песню "Перемен" В.Цоя, то бы тем Самым выразить солидарность с людьми Которые пришли поддержать Свету. pic.twitter.com/Mr6SN4sFMz - ll2pakll (@ ll2pakll) August 6, 2020

В Киевском сквере власть проводила День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, которые объединились в один оппозиционный штаб, пришли в сквер.

Люди собрались, несмотря на отмену митинга Тихановской, который должен был состояться в расположенном неподалеку парке Дружбы. Решение отменить митинг было принято штабом из-за того, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвященный Дню железнодорожных войск.

Читайте также: В Минске тысячи людей, несмотря на отмену митинга пришли на встречу с Тихановской