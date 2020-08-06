В Минске задержали диджеев, включивших на провластном концерте песню в поддержку оппозиции
Об этом сообщает Белсат TV.
Галанов заметил, что они понимают, что во дворце молодежи работают последний день. О том, что придется работать на концерте, узнали только утром. Галанов и Соколовский были с белыми браслетами, которые сейчас стали символом белорусской оппозиции.
Затрыманыя дыджэи, якия ўключыли «Перемен» в Киеўским скверы!- Белсат TV (@Belsat_TV) August 6, 2020
Дзе яны сейчас - невядома. pic.twitter.com/4HW3FRQU5G
В Минске в Киевском сквере, где проходит праздник для детей, и куда должна придти Светлана Тизановская, два парня - участника мероприятия Владислав и Кирилл, включили песню "Перемен" В.Цоя, то бы тем Самым выразить солидарность с людьми Которые пришли поддержать Свету. pic.twitter.com/Mr6SN4sFMz- ll2pakll (@ ll2pakll) August 6, 2020
В Киевском сквере власть проводила День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, которые объединились в один оппозиционный штаб, пришли в сквер.
Люди собрались, несмотря на отмену митинга Тихановской, который должен был состояться в расположенном неподалеку парке Дружбы. Решение отменить митинг было принято штабом из-за того, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвященный Дню железнодорожных войск.
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