Подкуп избирателей: Нацполиции дали возможность внедрения "тайных агентов" для разоблачения схем, - Айвазовская

6 августа, 2020, 15:52

Национальная полиция Украина отныне может посредством проведения негласных следственных действий полноценно расследовать всю схему подкупа и каждого участника этого преступления

Об этом заявила председатель правления и координатор политических программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в эфире Украина 24 передает Интерфакс-Украина.

"В частности, подкуп избирателей ранее не был тяжким и особо тяжким преступлением. Сейчас он таковым является. Соответственно, Национальная полиция имеет возможность вести негласные следственные действия, оперативную деятельность по расследованию всей схемы подкупа и каждого участника этой схемы, в том числе, инкорпорировать туда тайных агентов, собирая должным образом и документируя информацию", - сообщила Айвазовская.

Отметим, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Местные выборы 2020 года пройдут на новой территориальной основе, по новым избирательным системам и с обязательным соблюдение гендерной квоты в избирательных списках партий

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