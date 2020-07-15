Рада утвердила проведение местных выборов 25 октября

15 июля, 2020, 13:34

15 июля Верховная Рада проголосовала проект постановления о проведении очередных местных выборов 25 октября 2020 года

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За постановление № 3809 проголосовали 326 народных депутатов.

"Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого постановления) и Киевского городского головы на воскресенье, 25 октября 2020 года", - говорится в тексте документа.

Постановлением предусматривается, что местные выборы в Луганской и Донецкой областях до облсоветов не будут. Так же выборов не будет в оккупированном Крыму.

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Напомним, 13 июля президент Владимир Зеленский отозвал из Рады проект постановления о проведении местных выборов 25 октября для доработки

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