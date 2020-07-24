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Espreso.tvОбществоВ ЦИК назвали особенности местных выборов 25 октября

В ЦИК назвали особенности местных выборов 25 октября

Местные выборы 2020 года будут проходить на новой территориальной основе, по новым избирательным системам и с обязательным соблюдением гендерной квоты в избирательных списках партий

О таких особенностях нынешних выборов сообщил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый в интервью украинской редакции американского радио "Наше радио USA", сообщает пресс служба ЦИК .

"В связи с тем, что эти выборы будут проходить по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, они будут иметь целый ряд важных особенностей", - отметил Постивый.

По его словам, в этом году местные выборы будут организовываться на новой территориальной основе, ведь постановлением Верховной Рады от 17 июля были образованы укрупненные районы.

Кроме того, согласно новому избирательному законодательству, в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются и проводятся вместе с очередными. Таким образом, 25 октября вместе с очередными местными выборами будут проводиться и первые выборы.

Отмечается, что в этом году очередные и первые выборы депутатов местных советов организовываться и проводиться по новым избирательным системам. Так, выборы депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин с количеством избирателей в 10 тысяч) проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующих теробщин. В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

"А выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 тыс. и более) проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ, который совпадает с территорией, соответственно, Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, села, поселка согласно административно-территориальному устройству или территории городской, сельской, поселковой территориальной общины ", - пояснили в ЦИК.

При этом предусмотрена новая система выдвижения кандидатов в депутаты политическими партиями и формирования новых видов избирательных списков кандидатов, а именно единого и территориальных избирательных списков.

Также, по выборах 25 октября будут обязательным соблюдение гендерной квоты при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, по которой среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин. Несоблюдение гендерной квоты в избирательном списке может служить основанием для отказа в регистрации кандидатов в депутаты от соответствующей местной организации политической партии.

  • 15 июля Верховная Рада проголосовала проект постановления о проведении очередных местных выборов 25 октября 2020 года.

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