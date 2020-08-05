Нафтогаз повысил августовскую цену на газ для населения

5 августа, 2020, 09:43

Цена на природный газ составит 3,24 грн / куб.м с НДС и без учета стоимости доставки

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, августовская цена на природный газ для бытовых клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн / куб.м с НДС и без учета стоимости доставки в рамках тарифа «Лунный».

"Цена газа выросла на 0,27 грн / куб из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - отметили в пресс служба.

В Нафтогазе отметили, что с завершением действия публичных специальных обязанностей (ПСО) компания будет публиковать цены на тариф "Месячный" в начале месяца потребления, в то время как ранее она публиковалась лишь после 22 числа.

По информации компании, тариф "Месячный" - пока первый тариф, который компания предлагает клиентам. Он предусматривает постоплаты за потребленный газ и все пользователи автоматически переведены на него.

При этом в компании обратили внимание, что клиент может сэкономить 1% общего счета, если оплатит потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua или чат-бот GASUA.

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