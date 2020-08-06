Луческу хочет видеть в "Динамо" португальского футболиста
6 августа, 2020, 10:21
"Динамо" намерено купить у португальского "Спортинга" защитника Иванилду Фернандеша
Об этом сообщает Record.
По информации источника, киевский клуб отправил "Спортинга" запрос о цене на центрального защитника, на которого также претендует итальянский "Торино".
В прошлом сезоне 24-летний Фернандес выступал в аренде за турецкие "Трабзонспор" и "Ризеспор". Португалец сыграл в чемпионате Турции 14 матчей и забил 1 гол.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро, его контракт со "Спортингом" рассчитан до лета 2022 года.
- 27 июля сообщалось, что центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо" .
- 5 августа стало известно, что "Динамо" интересуется 19-летним футболистом "Палмейраса" и молодежной сборной Бразилии Габриэлем Менино.
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