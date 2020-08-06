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Espreso.tvСпортЛуческу хочет видеть в "Динамо" португальского футболиста

Луческу хочет видеть в "Динамо" португальского футболиста


фото: Getty Images
"Динамо" намерено купить у португальского "Спортинга" защитника Иванилду Фернандеша

Об этом сообщает Record.

По информации источника, киевский клуб отправил "Спортинга" запрос о цене на центрального защитника, на которого также претендует итальянский "Торино".

В прошлом сезоне 24-летний Фернандес выступал в аренде за турецкие "Трабзонспор" и "Ризеспор". Португалец сыграл в чемпионате Турции 14 матчей и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро, его контракт со "Спортингом" рассчитан до лета 2022 года.

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