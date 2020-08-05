Луческу хочет видеть в "Динамо" футболиста сборной Бразилии
Об этом сообщил бразильский журналист Жууниор Вениз в twitter.
По его информации полузащитник бразильского клуба попал в сферу интересов "Динамо". Киевляне уже просматривали 19-летнего футболиста.
Габриэль Менино является воспитанником "Палмейрас". В нынешнем сезоне он сыграл за команду 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.
На счету опорного хавбека 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную Бразилии.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,6 млн евро.
Габриэль Менино уже второй бразилец, об интересе которого стало известно после назначения Мирчи Луческу новым главным тренером "Динамо".
O Olympique de Marseille está interessado na contratação de Patrick de Paula.- Junior Venezi (@iAmVenezi) August 4, 2020
Gabriel Menino também vem recebendo sondagens do futebol europeu, porém, o interesse do Dinamo de Kiev não deve encher os olhos do atleta.
- 27 июля сообщалось, что центральный защитник турецкого "Галатасарая" Маркао может перейти в киевское "Динамо" .
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