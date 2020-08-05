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Espreso.tvСпортЛуческу хочет видеть в "Динамо" футболиста сборной Бразилии

Луческу хочет видеть в "Динамо" футболиста сборной Бразилии


фото: Getty Images
"Динамо" интересуется 19-летним футболистом "Палмейраса" и молодежной сборной Бразилии Габриэлем Менино

Об этом сообщил бразильский журналист Жууниор Вениз в twitter.

По его информации полузащитник бразильского клуба попал в сферу интересов "Динамо". Киевляне уже просматривали 19-летнего футболиста.

Габриэль Менино является воспитанником "Палмейрас". В нынешнем сезоне он сыграл за команду 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.

На счету опорного хавбека 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную Бразилии.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,6 млн евро.

Габриэль Менино уже второй бразилец, об интересе которого стало известно после назначения Мирчи Луческу новым главным тренером "Динамо".

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