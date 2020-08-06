Каждый третий случай COVID-19 на Луганщине завезен из России и ОРДЛО

6 августа, 2020, 18:00

Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям определила, что на Луганщине около трети случаев заражения коронавирусом связаны с людьми, прибывшими в область из России или с оккупированных территорий

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"ИзС 136 подтвержденных случаев: 43 - прибыли из РФ или ОРДЛО, 10 - из других регионов Украины, 85 - местная передача коронавирусной инфекции. 68 из них - семейные контакты", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю выявлено 10 больных: 3 - контактные по семье, 7 - из других городов и ОРДЛО.

За все время эпидемии в Луганской зарегистрировано 791 подозрение на COVID-19, из которых 136 подтверждены.

По состоянию на утро среды, 6 августа, в Украине зафиксировано 76 808 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 819 - летальные, 42 524 человека выздоровели.