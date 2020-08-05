Стало известно, когда начнется розыгрыш Кубка Украины по футболу
5 августа, 2020, 18:27
Розыгрыш Кубка Украины по футболу в сезоне 2020/21 стартует 25-26 августа
Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
25-26 августа будут сыграны матчи первого этапа, где встретятся команды первой и второй лиги, а также лучшие любительские команды Украины. Противостояние будут проходить в формате одного матча.
Второй этап стартует 29-30 августа. В нем уже будут принимать участие 4 или 5 команд УПЛ с низким рейтингом.
Окончательно количество участников и календарь будут определены после того, как закончится нынешний сезон в первой лиге.
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .
- Благодаря 12-й в истории победе в Кубке Украины, "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству полученных за время независимости трофеев.
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