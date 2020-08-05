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Espreso.tvСпортСтало известно, когда начнется розыгрыш Кубка Украины по футболу

Стало известно, когда начнется розыгрыш Кубка Украины по футболу


фото: uaf.ua
Розыгрыш Кубка Украины по футболу в сезоне 2020/21 стартует 25-26 августа

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

25-26 августа будут сыграны матчи первого этапа, где встретятся команды первой и второй лиги, а также лучшие любительские команды Украины. Противостояние будут проходить в формате одного матча.

Второй этап стартует 29-30 августа. В нем уже будут принимать участие 4 или 5 команд УПЛ с низким рейтингом.

Окончательно количество участников и календарь будут определены после того, как закончится нынешний сезон в первой лиге.

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