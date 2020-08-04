"Шахтер" в следующем сезоне будет играть домашние матчи в Киеве, - СМИ

4 августа, 2020, 08:41

Футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик LIVE в YouTube.

По его информации, в дальнейшем "Шахтер" свои домашние матчи будет проводить не в Харькове, как это было несколько лет, а в Киеве. Сначала решение играть в Киеве было вызвано введением карантина, однако теперь в клубе готовы рассмотреть возможность все домашние встречи сезона 2020/21 проводить в столице.

"У меня есть информация, что "Шахтер" рассматривает возможность, чтобы на один сезон полностью остаться в Киеве и играть здесь. Нет информации, когда болельщики полностью смогут вернуться на стадионы в Украине. И жить в Киеве, а затем ехать в Харьков, чтобы играть при практически пустых трибунах, в этом смысла мало. "Динамо" готово найти компромисс и делить один стадион в сезоне. Пока, думаю, "Шахтер" будет играть в Киеве. Это удобнее для клуба и футболистов", - сказал Цыганик.

"Шахтер" базируется в Киеве, однако свои матчи проводил в Харькове. На финише прошлого сезона команда принимала соперников на столичном НСК "Олимпийский".

Напомним, 3 августа "Шахтер" объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Кривцовым.

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