Футболисты "Вольфсбурга" боятся лететь в Украину на матч с "Шахтером"

4 августа, 2020, 11:41

Футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения по поводу целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине

Об этом сообщает Bild .

По словам полузащитника "Вольфсбурга" Массимилиано Арнольда, решение проводить матч в Киеве выглядит странным, учитывая ситуацию с коронавирусом в Украине.

"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы полетим туда, поскольку профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", - сказал Арнольд.

Министерство иностранных дел Германии опубликовало предупреждение о частичном ограничении поездок в Украину из-за коронавируса.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". В первой игре дончане победили 2: 1.

3 августа стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве , а не в Харькове.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb