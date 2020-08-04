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Espreso.tvСпортФутболисты "Вольфсбурга" боятся лететь в Украину на матч с "Шахтером"

Футболисты "Вольфсбурга" боятся лететь в Украину на матч с "Шахтером"


фото: Getty Images
Футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения по поводу целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине

Об этом сообщает Bild .

По словам полузащитника "Вольфсбурга" Массимилиано Арнольда, решение проводить матч в Киеве выглядит странным, учитывая ситуацию с коронавирусом в Украине.

"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы полетим туда, поскольку профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", - сказал Арнольд.

Министерство иностранных дел Германии опубликовало предупреждение о частичном ограничении поездок в Украину из-за коронавируса.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". В первой игре дончане победили 2: 1.

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