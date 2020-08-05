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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Вольфсбург": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

"Шахтер" - "Вольфсбург": стартовые составы команд на матч Лиги Европы


фото: twitter.com/FCShakhtar
Сегодня, 5 августа, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга"

Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".

Первый матч завершился победой "горняков" со счетом 2: 1. Если "Шахтер" выйдет в четвертьфинал, то встретится с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч 3: 0).

Лига Европы

1/8 финала

5 августа, среда

"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес

"Вольфсбург": Кастеелс, Брукс, Понгранич, Тиссеран, Руссийон, Арнольд, Шлагер, Брекало, Гинчек, Сантос, Вегхорст

Начало в 19:55

Прямая трансляция на "Футбол 1"

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