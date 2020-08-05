"Шахтер" - "Вольфсбург": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".
Первый матч завершился победой "горняков" со счетом 2: 1. Если "Шахтер" выйдет в четвертьфинал, то встретится с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч 3: 0).
Лига Европы
1/8 финала
5 августа, среда
"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия)
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес
"Вольфсбург": Кастеелс, Брукс, Понгранич, Тиссеран, Руссийон, Арнольд, Шлагер, Брекало, Гинчек, Сантос, Вегхорст
Начало в 19:55
Прямая трансляция на "Футбол 1"
FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2020
- 3 августа стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве , а не в Харькове.
- 4 августа футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения по поводу целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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