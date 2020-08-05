"Шахтер" - "Вольфсбург": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы
5 августа, 2020, 07:07
Сегодня, 5 августа, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый матч завершился победой "горняков" со счетом 2:1. Если "Шахтер" выйдет в четвертьфинал, то встретится с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч 3:0).
Лига Европы
1/8 финала
5 августа, среда
"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на "Футбол 1"
- 3 августа стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове.
- 4 августа футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения относительно целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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