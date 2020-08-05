"Шахтер" прервал позорную еврокубковую серию
5 августа, 2020, 22:35
Донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Об этом сообщает "Трибуна".
Благодаря "сухой" победе "горняки" прервали 26-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках.
К матчу с "Вольфсбургом" "Шахтер" в последний раз играл «на ноль» в еврокубках 16 февраля 2017 года. Тогда "горняки" победили испанскую "Сельту" со счетом 1: 0 в матче 1/16 финала Лиги Европы.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
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