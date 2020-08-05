 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Арсенал" предложил контракт экс-игроку "Шахтера" Виллиану

"Арсенал" предложил контракт экс-игроку "Шахтера" Виллиану


фото: Getty Images
Лондонский "Арсенал" сделал предложение экс-игроку "Шахтера" Виллиану

Об этом сообщает Sky Sports.

31-летнему бразильцу было предложено контрактное соглашение сроком на 3 года, финансовые условия не сообщаются.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт хавбека заканчивается этим летом и он может достаться новой команде бесплатно.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать