"Арсенал" предложил контракт экс-игроку "Шахтера" Виллиану

5 августа, 2020, 20:20

Лондонский "Арсенал" сделал предложение экс-игроку "Шахтера" Виллиану

Об этом сообщает Sky Sports.

31-летнему бразильцу было предложено контрактное соглашение сроком на 3 года, финансовые условия не сообщаются.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт хавбека заканчивается этим летом и он может достаться новой команде бесплатно.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".