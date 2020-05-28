Экс-гравец "Шахтера" выбирает между двумя английскими топ-клубами

28 мая, 2020, 13:48

Лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" начали борьбу за бразильского вингера Виллиана

Об этом сообщает The Sun .

Из-за финансовых трудностей, которые вызвала эпидемия коронавируса, лондонские клубы в восторге от возможности бесплатного подписания звездного бразильца, чей контракт истекает этим летом.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за 31-летнего вингера составляет 22,5 млн евро.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".