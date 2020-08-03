Экс-игрок "Шахтера" отказался подписывать новый контракт с "Челси"
3 августа, 2020, 20:44
Экс-игрок "Шахтера" Виллиан отказался подписывать новый контракт с лондонским "Челси"
Об этом сообщает The Guardian.
Руководство "Челси" предложили соглашение на два года, но 31-летний бразилец не согласился - он хочет получить контракт на три сезона.
В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт хавбека заканчивается этим летом.
Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
- 9 апреля "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить полузащитника "Челси" Виллиана.
- 23 апреля руководство "Ливерпуля" начало переговоры с Виллианом, у которого этим летом заканчивается контракт.
- 28 мая стало известно, что лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" начали борьбу за бразильского вингера Виллиана.
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