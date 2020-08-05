Допущенный на выборы в Беларуси Цепкало попросил Путина "помочь со свободными выборами в стране"

5 августа, 2020, 11:48

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, чья жена - одно из лиц протеста в стране, попросил российского президента Владимира Путина "поддержать свободные выборы"

Соответствующее послание Валерий Цепкало адресовал Владимиру Путину в открытом письме, сообщают российские СМИ.

"Власть в Беларуси всячески препятствует проведению свободных и честных выборов и оказывает беспрецедентное силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. (...) Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику ", - говорится в письме.

Читайте также: "Для нас - это внутренняя трагедия": оппонент Лукашенко на выборах Цепкало по войне на Донбассе

В письме Цепкало пишет, что народы двух стран "объединяет общая культурно-историческое наследие и тесные родственные связи", а граждане двух России и Беларуси "одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят избирать себе власть".

Цепкало также заявил, что в течение всего своего правления Лукашенко "в отношениях с главным стратегическим партнером, которым является для нас Россия, занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская недозволенную в международных отношениях и дипломатической практике риторику".

Читайте также: "Беларусь не признает того, что произошло", - Цепкало о российской аннексии Крыма

По словам белорусского оппозиционера, у президента Беларуси "никогда не было желания строить с Россией честные, уважаемые и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства".

"Союзный договор так и остался« на бумаге », только некоторые его положения были выполнены полностью, другие двусторонние международно-правовые документы с Россией также реализовывались в той мере, насколько это было выгодно режима Лукашенко", - говорится в письме.

В послании к Путину Цепкало также перечисляет цели оппозиции. Среди них он называет создание полной прозрачности избирательной кампании в Беларуси, препятствование фальсификациям результатов выборов. Кроме того, ставится цель способствовать избранию единого кандидата Светланы Цихановский в качестве президента Беларуси, освободить политзаключенных, провести новые "честные и свободные президентские выборы" в срок от 3 до 6 месяцев с момента 9 августа 2020 с участием всех альтернативных кандидатов.

Письмо направлено в администрацию президента РФ.

Ранее Цепкало направил открытое письмо с просьбой поддержать свободные и честные выборы лидерам более 30 других государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Германии, Украины и Польши.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо