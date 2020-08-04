"Для нас - это внутренняя трагедия": оппонент Лукашенко на выборах Цепкало о войне на Донбассе

4 августа, 2020, 21:01

Белорусский оппозиционер, IT-предприниматель и дипломат Валерий Цепкало заявил, что для Беларуси война на Донбассе - "внутренняя трагедия"

Об этом он сообщил на 24 канале.

Цепкало прокомментировал войну на Донбассе. По его словам, белорусский народ очень переживает за два действительно близких им народа - украинцев и россиян.

"Мы бы хотели, чтобы россияне чувствовали себя в Беларуси как дома, белорусы чувствовали себя в России как дома, и чтобы украинцы были в Беларуси как дома. На самом деле мы не делим. Для нас - это внутренняя трагедия. Я понимаю, что решение всех вопросов по Востоку и Крыму лежит не в плоскости наших пожеланий, а в плоскости реформирования экономики, - отметил он.

Политик добавил, что это - справедливо в отношении и России, и Беларуси. Ведь нужно делать конкурентоспособную страну, поскольку территории уже ничего не решают.

"Решение всех проблем, в том числе и ваших территориальных на ближайшее время, и наших серьезных экономических и политических, лежат в плоскости модернизации и нормального позитивного развития. Мы могли бы за 5-10 лет стать развитыми странами", - отметил Цепкало.

Ранее белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что демократическая Беларусь "не признает" оккупацию Россией украинского Крыма.

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