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Espreso.tvСпортАнглийский бомбардир "Боруссии" согласовал безумный контракт с МЮ

Английский бомбардир "Боруссии" согласовал безумный контракт с МЮ


фото: Getty Images
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Bild.

В английском клубе Санчо получать 17 млн евро в год. В "Боруссии" англичанин зарабатывает 6 млн евро.

В текущем сезоне Джейдон Санчо сыграл 44 матча, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. 20-летний англичанин является самым дорогим футболистом чемпионата Германии. Его ориентированная трансферная стоимость составляет 117 млн евро.

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