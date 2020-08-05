Английский бомбардир "Боруссии" согласовал безумный контракт с МЮ

5 августа, 2020, 20:43

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Bild.

В английском клубе Санчо получать 17 млн евро в год. В "Боруссии" англичанин зарабатывает 6 млн евро.

В текущем сезоне Джейдон Санчо сыграл 44 матча, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. 20-летний англичанин является самым дорогим футболистом чемпионата Германии. Его ориентированная трансферная стоимость составляет 117 млн евро.