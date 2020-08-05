Английский бомбардир "Боруссии" согласовал безумный контракт с МЮ
5 августа, 2020, 20:43
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Bild.
В английском клубе Санчо получать 17 млн евро в год. В "Боруссии" англичанин зарабатывает 6 млн евро.
В текущем сезоне Джейдон Санчо сыграл 44 матча, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. 20-летний англичанин является самым дорогим футболистом чемпионата Германии. Его ориентированная трансферная стоимость составляет 117 млн евро.
- 15 июня сообщалось, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо готов рассмотреть предложение "Манчестер Сити" .
- 29 июля стало известно, что трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в "Манчестер Юнайтед" оказался под угрозой.
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