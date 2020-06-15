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Espreso.tvСпортСамый дорогой футболист Бундеслиги может стать одноклубником Зинченко

Самый дорогой футболист Бундеслиги может стать одноклубником Зинченко


фото: Getty Images
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо готов рассмотреть предложение "Манчестер Сити"

Об этом сообщает The Sun.

Английский футболист готов вернуться в "Манчестер Сити", воспитанником которого он является. Санчо уже рассказал своему окружению, что не хочет оставаться в "Боруссии" и планирует перебраться в АПЛ.

Основным претендентом на игрока пока является "Манчестер Юнайтед". Однако "Боруссия" рассчитывает получить за Джейдон Санчо не менее 130 млн евро, а "красные дьяволы" пока не готовы тратить столько средств за одного игрока.

В текущем сезоне Джейдон Санчо сыграл 41 матч, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. 20-летний англичанин является самым дорогим футболистом чемпионата Германии. Его трансферная стоимость составляет 117 млн евро.

 

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