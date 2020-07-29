"Боруссия" требует космическую сумму за английского бомбардира
29 июля, 2020, 17:15
Трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" оказался под угрозой
Об этом сообщает Kicker.
По информации источника, немецкий клуб намерен получить 120 млн евро за игрока и не готов обсуждать снижение цены. Пока не известно, готовы ли в Манчестере выложить за игрока более 100 млн евро.
В текущем сезоне Джейдон Санчо сыграл 44 матча, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. 20-летний англичанин является самым дорогим футболистом чемпионата Германии. Его ориентирована трансферная стоимость составляет 117 млн евро.
- 15 июня сообщалось, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо готов рассмотреть предложение "Манчестер Сити" .
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