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Espreso.tvСпортМалиновский забил гол со штрафного в чемпионате Италии

Малиновский забил гол со штрафного в чемпионате Италии


фото: Getty Images
Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол со штрафного в матче чемпионата Италии против "Пармы"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел на замену после перерыва и забил на 70-й минуте. Украинец неожиданно для соперников пробил по воротам низом и сравнял счет - 1: 1. В итоге "Аталанта" победила "Парму" 2: 1, набрала 78 очков и за тур до финиша чемпионата Италии занимает третье место. "Интер" имеет 79 пунктов и идет вторым. "Ювентус" с 83 баллами досрочно гарантировал себе чемпионство.

Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 42 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Чемпионат Италии

37-й тур

28 июля

"Парма" - "Аталанта" 1: 2

Голы: Кулесевски, 43 - Малиновский, 70, Гомес, 84

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