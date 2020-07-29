Малиновский забил гол со штрафного в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский вышел на замену после перерыва и забил на 70-й минуте. Украинец неожиданно для соперников пробил по воротам низом и сравнял счет - 1: 1. В итоге "Аталанта" победила "Парму" 2: 1, набрала 78 очков и за тур до финиша чемпионата Италии занимает третье место. "Интер" имеет 79 пунктов и идет вторым. "Ювентус" с 83 баллами досрочно гарантировал себе чемпионство.
Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 42 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
Чемпионат Италии
37-й тур
28 июля
"Парма" - "Аталанта" 1: 2
Голы: Кулесевски, 43 - Малиновский, 70, Гомес, 84
- Напомним, 22 июля Руслан Малиновский принял участие в победном матче "Аталанты" против "Болоньи" в чемпионате Италии.
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