Малиновский захватил лидерство в Европе по голам с дальней дистанции
Об этом сообщает Opta в twitter.
28 июня во матче чемпионата Италии против "Пармы" Малиновский отличился за "Аталанту" мячом со штрафного с дальней дистанции. Этот гол стал для украинца 5-м, который он забил в 2020 году из-за пределов штрафной площадки.
Украинец по этому показателю является лидером среди игроков пяти лучших европейских чемпионатов - Италии, Испании, Англии, Германии и Франции.
В целом Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 42 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
5 - Ruslan #Malinovskiy is the player that has scored the most goals with shots from outside the box in the top-5 European leagues in 2020 calendar year. Range. #ParmaAtalanta pic.twitter.com/44rFbHwnvQ- OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020
- Напомним, 28 июля Руслан Малиновский забил гол со штрафного в матче чемпионата Италии против "Пармы".
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