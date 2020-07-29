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Espreso.tvСпортМалиновский захватил лидерство в Европе по голам с дальней дистанции

Малиновский захватил лидерство в Европе по голам с дальней дистанции


фото: Getty Images
Украинский футболист Руслан Малиновский вышел в лидеры в европейских топ-чемпионатах по количеству голов с дальней дистанции

Об этом сообщает Opta в twitter.

28 июня во матче чемпионата Италии против "Пармы" Малиновский отличился за "Аталанту" мячом со штрафного с дальней дистанции. Этот гол стал для украинца 5-м, который он забил в 2020 году из-за пределов штрафной площадки.

Украинец по этому показателю является лидером среди игроков пяти лучших европейских чемпионатов - Италии, Испании, Англии, Германии и Франции.

В целом Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 42 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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