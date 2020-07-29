Малиновский захватил лидерство в Европе по голам с дальней дистанции

29 июля, 2020, 09:43

Украинский футболист Руслан Малиновский вышел в лидеры в европейских топ-чемпионатах по количеству голов с дальней дистанции

Об этом сообщает Opta в twitter.

28 июня во матче чемпионата Италии против "Пармы" Малиновский отличился за "Аталанту" мячом со штрафного с дальней дистанции. Этот гол стал для украинца 5-м, который он забил в 2020 году из-за пределов штрафной площадки.

Украинец по этому показателю является лидером среди игроков пяти лучших европейских чемпионатов - Италии, Испании, Англии, Германии и Франции.

В целом Руслан Малиновский в нынешнем сезоне сыграл за "Аталанту" 42 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

5 - Ruslan #Malinovskiy is the player that has scored the most goals with shots from outside the box in the top-5 European leagues in 2020 calendar year. Range. #ParmaAtalanta pic.twitter.com/44rFbHwnvQ - OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020

Напомним, 28 июля Руслан Малиновский забил гол со штрафного в матче чемпионата Италии против "Пармы".

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